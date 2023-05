Lyon : un festival culinaire pour favoriser l’intégration des immigrés

Le Refugee Food Festival se déroule dans 22 villes en France. À Lyon, du 6 au 11 juin, six restaurants et artisans vont collaborer avec des immigrés qui souhaitent s’intégrer en France en se professionnalisant dans la cuisine. L’association organisatrice Refugee Food les accompagne au quotidien.

Le Festival se construit sur trois objectifs : "sensibiliser à la situation des réfugiés, accélérer leur insertion professionnelle dans la restauration, et œuvrer pour une alimentation savoureuse, juste et durable", explique Refugee Food sur son site internet.

Depuis sa création en 2016, le festival a mis en avant la cuisine de 341 réfugiés de 56 nationalités différentes. Certains peuvent être arrivés en France récemment, d’autres se sont installés il y a longtemps. Ils peuvent également être débutants, mais avec un niveau minimum en cuisine.

"Le critère premier pour bénéficier de notre accompagnement est la motivation et le sérieux de leur projet professionnel", explique Guillaume Schwoob, coorganisateur du festival à Lyon. Cet évènement leur permet soit de confirmer leur intérêt pour la cuisine, soit, pour les plus qualifiés, de gagner en visibilité et peut-être intégrer des projets et des emplois.

Pour les collaborations, différents restaurants et artisans sont choisis pour satisfaire le plus de monde possible autant du côté du public que des immigrés. Baissa et Sossuna, d’origine Éthiopienne, ont par exemple plus l’habitude de travailler autour de la galette et de la crêpe et vont ainsi collaborer avec Madamann, une crêperie du 1er arrondissement. Pour la journée de clôture, le restaurant Morfal va plutôt s’appuyer sur la cuisinière expérimentée Layal Khatib pour élaborer un déjeuner franco-syrien. "Nous choisissons des restaurants qui collent aux valeurs de Refugee Food", explique Justine Nerini, coorganisatrice.

Ce sont 56% d’immigrés participants qui ont eu accès à une opportunité professionnelle grâce à cet évènement.

M.P.