Lyon : une enquête ouverte après la marche de l’ultradroite en hommage à Lola et contre l’immigration

La justice lyonnaise indique avoir ouvert une enquête après la manifestation de l'ultradroite vendredi soir dans les rues du 5e arrondissement de Lyon. Le parquet a ouvert un dossier pour "provocation publique à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion". C’est la Direction départementale de la sécurité publique du Rhône qui est chargée des investigations, qui devraient se concentrer sur le collectif "Les Remparts", à l’origine de la mobilisation.

Pour rappel, environ 150 à 200 personnes avaient rendu hommage à Lola et proféré des slogans contre l’immigration. De quoi faire réagir le maire de Lyon Grégory Doucet. L’écologiste réclamait lundi un entretien avec Emmanuel Macron, ainsi que la dissolution des Remparts et de l'aide pour fermer leurs locaux la Traboule et l'Agogé.

Les membres des Remparts axent leur défense sur l'insécurité à Lyon, estimant que les écologistes sont "les premiers responsables" de cette dernière.