Le maire de Bron était harcelé par un habitant : l'homme condamné ce mardi

Sa condamnation est tombée ce mardi au tribunal judiciaire de Lyon.

Pour avoir harcelé le maire de Bron Jérémie Bréaud, il a écopé de 100 jours amende de 30 euros, ainsi que de 2000 euros de dommages et intérêts et 1000 euros de frais de procédure. Il a également l'interdiction d'entrer en contact avec l'édile brondillant et de paraître sur ses lieux de résidence et de travail durant trois ans.

Entre l'été 2021 et le printemps 2022, l'individu déjà condamné par le passé pour des escroqueries avait envoyé 130 messages à Jérémie Bréaud, dont une soixantaine de courriels. Il avait également été aperçu à quelques reprises se tenant debout aux abords de la mairie, sans bouger.

Une fixette du trentenaire qui indiquait vouloir candidater pour l'écharpe de maire de Bron en 2026.

"J'accueille ce verdict avec soulagement et j'invite tous mes collègues élus victimes de ce type de personnage à porter plainte systématiquement. J'en profite aussi pour remercier l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité de son action et de son soutien", a réagi Jérémie Bréaud ce mardi après la condamnation de son harceleur.