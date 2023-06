Coupe du Monde de rugby : cinq joueurs du LOU dans la liste élargie du XV de France

Ce mercredi, Fabien Galthié et son staff ont communiqué une première liste élargie de 42 joueurs, en vue de la Coupe du Monde de rugby, qui se déroulera en France, du 8 septembre ou 28 octobre prochain. Les Lyonnais Demba Bamba, Dylan Cretin, Romain Taofifenua, Baptiste Couilloud et Ethan Dumortier, en font partie.

Les cinq joueurs du LOU prendront part au premier stage de préparation du XV de France, à partir du 2 juillet à Monaco. En principauté, chaque joueur aura tout à prouver pour tenter d’être dans la liste définitive des 33 joueurs. Elle sera annoncée le 21 août prochain, à l’aube du coup d’envoi de la grande compétition.

D’ici-là, le XV de France et ses cinq Rouge et Noir auront l’occasion de se préparer et de se montrer tout le long du mois d’août avec les Summer Nations Series 2023. Lors de ce tournoi amical, les Tricolores affronteront par deux fois l’Ecosse (les 5 et 12 août), puis les Fidji et l’Australie (les 19 et 27 août). Une préparation intense, avant l’entrée en lice du XV de France le 8 septembre prochain contre la Nouvelle-Zélande.

Avec on l’espère, ces mêmes cinq Lyonnais qui ont mené le LOU Rugby jusqu’aux portes des demi-finales de Top 14 cette année, avec une 3e place sur la saison régulière.