Champions Cup : le LOU Rugby retrouve les Saracens et les Bulls !

Le tirage au sort des phases de poule de la prochaine Champions Cup a été effectué ce mercredi. Les rugbymen lyonnais se trouvent dans la poule 1 et vont retrouver deux équipes qu'ils ont déjà affrontées l'an dernier dans cette même compétition : les Sud-africains des Bulls et les Saracens. Le LOU Rugby affrontera également les Anglais de Bristol et les Irlandais de Connacht.

Un nouveau format sera adopté cette saison. Les 24 clubs participant à la Champions Cup sont répartis en quatre poules de six. Chaque club jouera quatre matchs contre quatre adversaires différents qui ne sont pas issus de sa propre ligue, soit à domicile, soit à l'extérieur. Le calendrier n'a pas encore été dévoilé.

À l'issue de la phase de poules, les quatre clubs les mieux classés de chaque groupe seront qualifiés pour les huitièmes de finale, et les clubs qui termineront à la cinquième place seront reversés en huitièmes de finale de Challenge Cup.

Poule 1 : Saracens (ANG), Bordeaux-Bègles, Bulls (AFS), Bristol (ANG), Connacht (IRL), Lyon

Poule 2 : Toulouse, Cardiff (PDG), Bath (ANG), Racing 92, Harlequins (ANG), Ulster (IRL)

Poule 3 : Munster (Irl), Bayonne, Glasgow (ECO), Exeter (ANG), Toulon, Northampton (ANG)

Poule 4 : La Rochelle, Stade Français, Leicester (ANG), Stormers (AFS), Leinster (IRL), Sale (ANG)