Emeutes à Lyon : Grégory Doucet réunit majorité et opposition pour appeler au calme

Ce samedi, Grégory Doucet a réuni dans son bureau les représentants de tous les groupes municipaux de Lyon, de la majorité mais aussi de l’opposition.

En résulte un communiqué commun dans lequel les élus "souhaitent rappeler leur attachement au respect des valeurs de la République". Ainsi que leur volonté que la justice soit prononcée "rapidement" concernant la mort de Nahel.

Aux côtés de l’ensemble des présidents de groupes politiques de #Lyon.



Ce moment difficile pour notre ville doit nous rassembler, au-delà des clivages. Merci pour cette union nécessaire à l’apaisement. pic.twitter.com/KACQcPnKkt — Grégory Doucet (@Gregorydoucet) July 1, 2023

Ils remercient également "les pompiers, la police nationale et notre police municipale, ainsi que les agents publics qui se mobilisent pour l’ensemble des Lyonnais".

"Ensemble, nous appelons à laidement, au calme et à la responsabilité de tous. Les dégradations et la violence ne seront jamais une réponse à la crise démocratique", indiquent les présidents et co-présidents des six groupes du conseil municipal.