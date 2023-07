Un mi-mandat prometteur mais affinable

Une transformation écologique encourageante, mais des critiques inévitables

A gauche depuis la victoire du PS en 2001, gouvernée par une coalition comprenant toujours le PS mais dominée par les écologistes depuis 2020, la Ville et la Métropole de Lyon. À mi-mandat, le bilan est nuancé mais globalement positif, avec des avancées significatives dans la transformation écologique de la ville. Même si certains militants de gauche estiment que les progrès ne vont pas assez vite alors que certains milieux économiques continuent à faire des procès en extrémisme aux majorités de Bruno Bernard à la Métropole et Grégory Doucet à la Ville de Lyon. Ce dernier, souvent visé, a multiplié ces derniers mois les signes de lyonnitude et de rassemblement

Politique cyclable et amélioration de l'alimentation de la qualité de l'air

La politique de "tout vélo" mise en place par Fabien Bagnon a permis une baisse du trafic automobile et une augmentation de l'utilisation des vélos. De plus, la politique de stationnement portée par Valentin Lugenstrass a renforcé les efforts en faveur de la qualité de l'air. L'attention portée à l'alimentation dans les écoles, saluée par Greenpeace Lyon, témoigne de la volonté de transformation écologique de la majorité municipale. Même si mes enfants aimaient bien les cordons bleus à midi.

Polémiques évitables et impression d'entre-soi

Cependant, ce mandat est également marqué par une certaine paranoïa ou méfiance chez certains vis-à-vis de ceux qui ne sont pas membres du parti EELV. Cette attitude a parfois conduit à des polémiques évitables et a créé une impression d'entre-soi qui peut être préjudiciable à la démocratie locale, par exemple lors des consultations d'acteurs de la société civile. Une méfiance, il est vrai, parfois renforcée par une presse locale pas toujours bienveillante envers l'action municipale et certains acteurs économiques. Et bien que certains entrepreneurs jouent le jeu, d'autres sont parfois excessivement méfiants vis-à-vis de la majorité locale.

Un mandat intéressant, pas seulement sur le plan écologique

En somme, le mandat des Verts à Lyon est intéressant et va dans le bon sens. Les initiatives écologiques ne sont d'ailleurs pas les seules à être mises en avant. Au niveau international, la Ville et la Métropole n'ont pas ménagé leur soutien à l'Ukraine, et l'adjointe aux Affaires Internationales, Sonia Zdorovtzoff, a même récemment reçu des représentants de la diplomatie taïwanaise, ce que peu de villes en France ont le courage, hélas, de faire. Les socialistes ont imprimé leur touche sociale, de cohésion territoriale et culturelle dans le travail de la majorité avec Sandrine Runel, Cédric Van Styvendael, Hélène Geoffroy et Renaud Payre. Et bien que Nathalie Perrin-Gilbert soit plus discrète que ce que certains observateurs pensaient en début de mandat et qu'elle évoque parfois son départ, elle a jusqu'à présent respecté sa promesse de rééquilibrer les budgets de la création vers l'émergence.

David Kimelfeld, l'opposant qui essaie aussi de prendre à gauche

David Kimelfeld a pris acte de ces victoires de la gauche à Lyon sans discontinuer depuis 2001. Le principal opposant à la majorité espère d'ailleurs ravir la Ville et la Métropole en se positionnant également sur ce bord de l'échiquier politique. Pourtant il est entouré pour l'instant, du MoDem à Renaissance en passant par le parti de droite Horizons majoritairement de cadres issus de la majorité présidentielle d'Emmanuel Macron, majorité ayant fortement basculé à droite depuis 2017 et sa promesse initiale.

La nécessité d'une meilleure collaboration entre tous

Pour que ce mandat soit pleinement réussi, il est essentiel que les élus Verts fassent preuve d'une plus grande ouverture et d'une meilleure capacité à travailler avec tous les acteurs locaux, qu'ils soient membres du parti ou non. C'est d'ailleurs ce qui parfois réussi à travers des initiatives comme l'Agora Lyon 2030, pour fédérer les énergies d'acteurs associatifs et économiques dont Lyon-La Duchère autour de questions d'environnement . De plus, il est important que certains milieux économiques cessent de porter des accusations infondées contre les dirigeants de la Ville et de la Métropole.

Le jugement des électeurs en 2026 doit aussi être un jugement sur notre capacité collective en tant que lyonnais.

En 2026, les électeurs jugeront non seulement les actions menées par la majorité, mais aussi la capacité collective des habitants de notre ville, pas seulement des élus, à travailler de manière ouverte et inclusive, pour le bien de tous les habitants de Lyon.

