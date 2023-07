Lyon : la nouvelle Cité Administrative d'Etat ouvrira bientôt ses portes à Part-Dieu

Ce jeudi, la sous-préfète du "Rhône-Sud", Charlotte Crepon, présentait le chantier à la presse aux côtés des responsables Eiffage chargés du dossier. Benjamin Badouard, co-président du groupe écologiste à la Métropole et membre de la commission métropolitaine consacrée à l'urbanisme, a également fait le déplacement.

Eiffage, grand gagnant de l'appel d'offre publié par l'Etat en 2020, a eu la charge de concevoir, réaliser et maintenir pour une durée de 5 ans, la nouvelle Cité pour un coût de 85 millions d'euros.

Le nouveau complexe de bureaux de la Cité Administrative d'Etat, avec ses 19 000 m², est absolument massif. Au pied de la tour de la Part-Dieu et accolés au centre commercial Westfield, les passants ont pu voir, ces derniers mois, les immeubles de couleur blanc, argent et beige, sortir de terre.

Des "exigences économiques, sociales et environnementales"

"Ce chantier s'inscrit dans le quartier avec une cohérence architecturale, choisie dès le début, dont nous sommes très fiers", s'est d'abord félicitée le haut-fonctionnaire, en rappelant qu'il "s'agit d'un chantier très important pour l'Etat".

D'une part, le complexe, certifié "Haute Qualité Environnementale", a été conçu avec le bien-être de la planète en tête. 50% des matériaux employés sur le site sont fabriqués en France ou "biosourcés", selon la Préfecture.

L'isolation, depuis les façades jusqu'aux sols et plafonds a été étudiée pour prévenir le plus de consommation d'énergie possible. Le bâtiment aura également été pensé pour s'éclairer autant que faire se peut avec la lumière du soleil.

Enfin, pour la dernière petite touche écolo, un système de récupération des eaux de pluie sera installé sur l'édifice.

D'autre part, le chantier a fait travailler plusieurs entreprises françaises. C'est le cas pour le constructeur Eiffage mais également pour ses fournisseurs. Les entreprises PLIALU et Techniwood, respectivement basée à Civrieux (01) et Rumilly (74), ont fabriqué les façades, nous apprend un responsable Eiffage.

Une nouvelle manière de travailler

Le complexe sera livré en février 2024 et partagé entre la Direction régionale des finances publiques, l'INSEE et un restaurant administratif. Ce sont quelque 1000 employés qui investiront les 19000 m² de la CAE, d'ici le mois de juillet de l'année prochaine. Pour beaucoup d'entre eux, leur manière de travailler va changer, a annoncé le directeur de la DRFIP.

"Travailler autrement, ça veut dire que l'on ne va plus forcément travailler avec un poste de travail individuel classique", a-t-il expliqué. Les bureaux seront aménagés de manière "flexible" et seront divisés entre des "espaces silence, plus intimes", et des open-space réimaginés. "Cela permettra aux employés de changer de posture régulièrement", assure le représentant.

L'espace vert, ombragé par les platanes centenaires de la place et doté de 900 m² de sol naturel, devrait lui aussi apporter un petit plus tant aux employés qu'aux visiteurs.

J.B