Prolongement du métro B : encore des perturbations annoncées pour septembre et octobre

Alors que le raccordement est prévu cet automne, avec l’ouverture des stations Oullins-Centre et Saint-Genis-Laval Hôpitaux Sud, de nouvelles perturbations vont compliquer les déplacements des Lyonnais ces prochaines semaines.

Après près de trois semaines d’arrêt complet pour les voyageurs cet été, et une fermeture dès 21h15 ce lundi soir, TCL annonce que la ligne B sera totalement interrompue ce dimanche 3 septembre. Une date qui correspond aussi à un grand rendez-vous sportif : la réception du PSG par l’Olympique Lyonnais au Groupama Stadium à partir de 20h45.

Les 4,5, 11, 12, 18, 19 et 25 septembre, la ligne B du métro ne circulera plus à partir de 21h15. Même chose pour le lundi 2 octobre et le mardi 3 octobre. Enfin, le dimanche 10 septembre, le métro ne sera ouvert qu'à partir de 16 h.

Des bus relais seront mis à disposition lors des coupures, avec une fréquence de 7 à 15 min, selon TCL.

La date précise de la mise en service du prolongement de la ligne B du métro à Lyon sera connue d’ici deux semaines.