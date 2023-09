Délinquance à Lyon ? Ce que veut vous cacher Darmanin

Darmanin se tait.

Grégory Doucet, maire de Lyon, a demandé depuis le début de son mandat 300 nouveaux policiers. Et a obtenu des promesses jamais tenues du Ministre de l’Intérieur, Monsieur Darmanin.

Depuis, il cogne aux portes du Ministère de l’Intérieur, réclamant des réponses, réclamant des chiffres. Et que reçoit-il ? Un silence glacé, un mépris évident. Darmanin avait promis 300 policiers nationaux supplémentaires. Une nécessité pour la sécurité des habitants, et notamment dans le quartier de La Duchère, dont j’ai l’honneur d’être un des acteurs de terrain et qui possède tant de richesses mais aurait besoin de davantage de tranquillité certains soirs. Mais les mots s’envolent et les actes se font attendre.

Le Ministre refuse même de donner les chiffres de la délinquance à Lyon !

À plusieurs reprises, en plus de ne pas tenir sa promesse de policiers supplémentaires, le ministère a refusé de donner le nombre exact de policiers nationaux présents à Lyon. Il a aussi refusé de donner tous les chiffres de la délinquance dans notre ville, mais seulement quelques indicateurs.

Que veut nous cacher Darmanin ?

Dans ce théâtre d'ombres et de silences, Thomas Rudigoz, député du même parti que Darmanin et sensible aux questions de sécurité, va-t-il, malgré son opposition au Maire de Lyon, l'aider à obtenir ces chiffres importants pour les Lyonnais et les Lyonnaises ? On verra.

En tout cas, la demande de Doucet a été jugée légitime par la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA), rendant l'attitude de Darmanin encore plus indéfendable. La CADA a donné un mois à Monsieur Darmanin pour dire au Maire de Lyon une information que tous les Lyonnais et les Lyonnaises ont le droit de savoir. Et le Ministre a continué, sans écouter la CADA, laissant le délai s'épuiser, à refuser de donner ces informations que nous sommes toutes et tous en droit de connaître.

Le certes très à droite Ministre de l’Intérieur devrait méditer cette belle citation du grand socialiste Jean Jaurès : "Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire ; c'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe, et de ne pas faire écho, de notre âme, de notre bouche et de nos mains aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques".

Et surtout, donne-nous les chiffres, Gérald !

Retrouvez tous les billets de Romain Blachier sur son site.

Romain Blachier