Lyon : une élue communiste de Vénissieux présente à la manif interdite pour la Palestine

Ce mercredi soir, c'est avec l'écharpe d'élue bleu blanc rouge que Sophia Brikh s'est rendue à Lyon, place de la Comédie, pour participer à la manifestation pour la Palestine.

Le rassemblement était pourtant interdit par la préfecture du Rhône. Mais l'élue communiste de Vénissieux n'a eu que faire de l'arrêté préfectoral et a défilé avec un T-Shirt "Justice pour la Palestine".

Sophia Brikh a même posté un message sur les réseaux sociaux pour dénoncer l'interdiction de manifester : "Honte à notre nation! Quand le pays des droits de l'homme interdit à son peuple de manifester pour la paix ! Rassemblement du Collectif 69 de Soutien au Peuple Palestinien interdit aujourd'hui à Lyon à la surprise des personnes venues de part et d'autres de la ville pour exprimer leur soutien pour la paix entre la Palestine et Israël ! Des amendes sans modération et par-dessus le marché on se fait gazer. Pas de langue de bois ni de demi mesure ! Aucun soutien aux attaques guerrières et aux crimes racistes ! Si la paix n'est pas imposée la guerre continuera et les populations civiles continueront de payer le tribut de ces fous épris de guerre et de sang !!!"

Une prise de position claire et inédite dans l'agglomération lyonnaise pour une élue. Car si certains grands défenseurs de la cause palestinienne n'en pensent pas moins, tous sont restés muets depuis l'attaque du Hamas en Israël samedi.

A Vénissieux, l'ancien maire PCF André Gerin a même écrit à Fabien Roussel pour lui demander de s'éloigner de l'"idiot utile des terroristes du Hamas", à savoir Jean-Luc Mélenchon.