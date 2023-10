Les élus socialistes à la région contestent la décision d'une assemblée régionale à huis-clos

Cette semaine, l'équipe de Laurent Wauquiez au Conseil régional a annoncé vouloir fermer l'accès de la session plénière de l'assemblée de cette semaine au public. En cause, l'élévation du plan Vigipirate au niveau "Urgence attentat", justifiant le "renforcement de la protection des sites" pour "assurer la protection des personnes et des biens et préserver la sérénité des débats."

En face, les élus du Groupe Socialiste, Écologie et démocrates s'insurgent : "Laurent Wauquiez fait le choix de clore tout accès à l’hémicycle et de se terrer entre les quatre murs du conseil régional", "cela n'est pas digne d'un Président de Région !".

Sur fond d'accusation de cuisine politicienne, les élus du groupe, menés par l'ex-ministre de l'éducation Najat Vallaud-Belkacem, sont définitifs : "nous nous opposerons à ce huis-clos programmé".

Une assemblée plénière qui promet encore une fois d'être de toute tranquillité.