Emmanuelle Amar (Remera) : "Cette protection des populations risque de disparaître"

Le Remera, organisme chargé de surveiller les malformations dans la région, traverse une période difficile. S'il veut poursuivre son activité, à savoir "collecter toutes les informations sur les malformations sur les enfants nés dans le Rhône, l'Isère, l'Ain et la Loire et regarder ensuite leur fréquence et leur répartition", il faut des fonds. Et alors que la Région Auvergne-Rhône-Alpes a retiré sa subvention et que l'Etat rechigne à payer davantage, "cette protection des populations risque de disparaître", selon la directrice Emmanuelle Amar.

"Est-ce que nous allons poursuivre en 2024 ou dissoudre ? Aux dernières nouvelles, il n'y aura pas de subventions supplémentaires", prévient-elle.

"Il y a des choix politiques à faire. Celui de la protection des enfants à naître n'est pas là", regrette Emmanuelle Amar, qui évoque aussi l'absence de soutien des écologistes.

Le Remera avait travaillé dès 2018 sur l'affaire des bébés nés sans bras dans l'Ain. Mais le ministère de la Santé a déjugé son travail, estimant qu'il n'y avait pas de cluster.

"Agnès Buzyn a saisi l'agence Santé Publique France, qui nie la réalité, plutôt que l'Igas", se désole la directrice de l'organisme en sursis.

00:00 Situation financière

01:07 Rôle du Remera

02:51 Bébés sans bras

10:04 Pas d'appui des Verts

11:17 Evolution des malformations