Changer le modèle de la Métropole de Lyon ? Les maires de gauche répondent non

Pour ces édiles, dont aucun n'est membre de la NUPES, il faut que la collectivité devienne un Etablissement public de coopération intercommunale (EPCI) comme le préconisent les deux parlementaires Etienne Blanc et Alexandre Vincendet.

Julien Vuillemard, le maire de Vernaison qui n'est pas représenté à la Métropole, résumait assez bien la situation problématique qui justifierait selon lui de casser le modèle fabriqué par Gérard Collomb : "C’est quand même fou, pour un maire, d’en être réduit à regarder le conseil métropolitain sur Youtube, pour savoir si un projet qui impacte sa commune est adopté ou non".

Mais pour la première fois, la majorité de Bruno Bernard s'organise pour contre-attaquer.

Ce vendredi, dix maires de gauche, dont les communes rassemblent 60% de la population métropolitaine, co-signent un texte vantant les mérites de la Métropole actuelle.

On retrouve évidemment Grégory Doucet (Lyon) et Cédric Van Styvendael (Villeurbanne), ainsi que Michèle Picard (Vénissieux), Hélène Geoffroy (Vaulx-en-Velin), Mohamed Boudjellaba (Givors), Christian Duchêne (Saint-Fons) et les édiles de Corbas, Feyzin, Neuville et Saint-Germain-au-mont-d'Or.

"Nous refusons l’affaiblissement de l’outil métropolitain, le mieux à même de répondre, avec les communes aux besoins des habitantes et habitants. Arrêtons les attaques partisanes, le temps des campagnes arrivera le moment venu. (...) Plus que la seule place du maire, c’est bien celle des communes et des habitants qui est centrale dans l’action de la Métropole de Lyon. Depuis 2020, les communes et la Métropole de Lyon agissent conjointement pour répondre aux grands défis de notre temps. Amplification de la rénovation thermique des bâtiments, développement sans précédent des modes actifs et des transports en commun, soutien accru aux plus fragiles socialement, renaturation et végétalisation… Ce sont des politiques publiques utiles et nécessaires pour l’ensemble des habitantes et habitants de la Métropole de Lyon", écrivent ainsi les 10 maires fidèles à Bruno Bernard.