Jérôme Faÿnel (Collectif 69 Palestine) : "On ne peut pas parler seulement des otages israéliens"

Samedi soir, le Collectif 69 Palestine organisait dans le Vieux Lyon une conférence sur Gaza. Et des dizaines de membres de l'ultra-droite l'ont attaquée. "Une attaque extrêmement violente qui a duré au moins 15 minutes dans sa première phase. Ce qui est long quand on est attaqué", indique Jérôme Faÿnel, qui a vu des "mortiers, barres de fer, bouteilles" dans les mains des assaillants.

Les organisateurs fustigent le délai d'intervention des forces de l'ordre. La préfecture évoque une arrivée en 15 minutes. "La police, on l'a appelée dès le départ. On a mis 10 minutes pour les joindre. Et ensuite elle est intervenue 30 à 40 minutes après le début de la première attaque. (...) Les agresseurs étaient déjà partis. Il est singulier de voir qu'en plein centre de Lyon, un samedi soir, des dizaines d'individus peuvent aller et venir avec des barres de fer", dénonce Jérôme Faÿnel.

Comme beaucoup de soutiens des Palestiniens, il refuse de parler de "terrorisme" concernant l'attaque du Hamas, mais préfère le terme "crimes de guerre". "On ne peut pas parler d'une partie dans ce conflit, on ne peut pas parler simplement des otages israéliens. On est pour la libération de tous les otages, y compris les 2,2 millions de Gazaouis", conclut celui qui organise une nouvelle manifestation ce samedi à 15h place Bellecour.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Attaque de la conférence sur la Palestine à Lyon

02:29 Intervention de la police

03:26 Bilan des blessés

04:29 Réactions unanimes

05:20 Et demain ?

07:29 Marche contre l'antisémitisme

08:21 Hamas terroriste ?

08:54 Mariam Abudaqa