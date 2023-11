Oyonnax-LOU : Lyon puni par le promu (38-20)

La saison a très mal démarré pour le LOU Rubgy, et les week-ends se suivent et se ressemblent.

Ce samedi après-midi, les joueurs de Fabien Gengenbacher ont encaissé une cinquième défaite à l'occasion de la 7e journée de Top 14. Et le pire, c'est que c'est sur la pelouse du promu aindinois Oyonnax que ça s'est déroulé.

Au bout de trente minutes, les locaux menaient 20-3 ! Avec deux essais inscrits à la 21e et 29e par Théo Millet, Oyonnax roulait clairement sur les Lyonnais.

Et la démonstration se poursuivait avec un nouvel essai signé Thomas Raynaud. A la mi-temps, le LOU avait les fesses bien rouges (30-3).

Dans les vestiaires du stade Charles Mathon, l'entraîneur lyonnais a su réimpliquer ses joueurs. A la 41e, Jordan Taufua inscrivait enfin le premier essai pour les siens (30-10).

Davit Niniashvili l'imitait cinq minutes plus tard (30-15), et les supporters des Rouge et Noir pouvaient imaginer une folle remontada à l'expérience.

Sauf que le troisième essai du LOU, inscrit par Maxime Gouzou, arrivait trop tard, à la 79e.

Et c'est même Oyonnax qui crucifiait son adversaire sur la sirène, avec un dernier essai (38-20).

La défaite est lourde, l'état d'esprit n'est pas bon et l'épée de Damoclès est plus que jamais présente au-dessus de la tête de Fabien Gengenbacher, qui n'arrive pas encore à se mettre dans le bain du Top 14.

Déjà loin des premières places, le LOU recevra Bayonne samedi prochain au Matmut Stadium de Gerland.