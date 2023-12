Le Conseil constitutionnel oblige Alexandre Vincendet à abandonner l'un de ses trois mandats

Seul élu de France à avoir pu cumuler trois mandats au lieu de deux depuis 2022, Alexandre Vincendet va devoir rendre l'une de ses écharpes.

Le Conseil constitutionnel, saisi par les écologistes Matthieu Vieira et Yves Durieux, a annoncé ce vendredi qu'il avait 30 jours pour se mettre en conformité avec la loi.

Depuis l'an dernier, Alexandre Vincendet occupait trois mandats. Conseiller métropolitain et maire de Rillieux-la-Pape, il était devenu à l'été député de la 7e circonscription du Rhône. Automatiquement, le membre des Républicains cédait son siège d'édile et restait conseiller municipal.

Puisque la Métropole de Lyon, collectivité unique et assez récente, ne figurait pas dans la loi sur le cumul des mandats, Alexandre Vincendet avait estimé qu'il pouvait donc conserver son titre de conseiller métropolitain, en plus de ceux de député et d'élu rillard.

Un flou juridique rejeté par le Conseil constitutionnel qui estime que "la Métropole de Lyon, collectivité territoriale à statut particulier au sens de l’article 72 de la Constitution, s’administre dans les conditions fixées par la législation en vigueur relative au Département et exerce de plein droit sur son territoire les compétences que les lois attribuent au Département".

C'est la première fois qu'officiellement, le conseiller métropolitain est placé sur le même pied d'égalité qu'un conseiller départemental. Les Sages estiment ainsi que les mandats partagent "les mêmes attributions".

Il revient désormais à Alexandre Vincendet de choisir le mandat qu'il délaissera. Celui de parlementaire lui garantit d'avoir un pied à Paris et proche du pouvoir macroniste qu'il envisagerait de rejoindre. Et celui de conseiller métropolitain est primordial pour celui qui rêve du siège de président la Métropole de Lyon pour 2026.

Il est donc probable qu'il lâche totalement la mairie de Rillieux-la-Pape, où il avait pourtant conservé le plus grand bureau, celui qu'il occupait lorsqu'il était maire.