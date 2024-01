Prise illégale d'intérêts : comment le président de la Métropole de Lyon a échappé à la case procès ?

Nicolas Jacquet est donc un cas à part.

Procureur de la République de Lyon, il a conclu que Bruno Bernard s'était rendu coupable de prise illégale d'intérêts dans l'affaire de l'élection de son oncle François Thévenieau à la tête de GrandLyon Habitat. Mais il a également estimé que le président EELV de la Métropole de Lyon ne méritait pas d'être poursuivi.

C'est pourquoi l'écologiste a seulement fait l'objet d'un avertissement pénal le 4 avril 2023 comme le révèle Le Progrès ce samedi. Nicolas Jacquet a conclu que Bruno Bernard n'avait pas été alerté par les services de la Métropole de Lyon qu'il ne devait pas prendre part au vote. Et que c'était une raison suffisante pour justifier qu'un élu fraîchement arrivé à ce poste puisse se tromper.

Or, si le cabinet ne l'a pas fait, c'est avant tout parce que la plupart des fonctionnaires et des élus, y compris les écologistes, ne savaient pas que Bruno Bernard et François Thévenieau étaient de la même famille. Un lien de parenté à aucun moment annoncé par les intéressés lors du scrutin en 2020.

Le président de la Métropole échappe ainsi à d'éventuelles poursuites qui pouvaient se conclure par une condamnation à 5 ans de prison et 500 000 euros d'amende, sans oublier une probable inéligibilité qui aurait annihilé ses chances de prétendre à un second mandat en 2026.

Pour rappel, le tribunal administratif de Lyon, saisi par un recours des Républicains, avait annulé l'élection de François Thévenieau. Les élus métropolitains avaient donc revoté le 12 avril dernier, sans Bruno Bernard qui s'était effacé au moment du scrutin.