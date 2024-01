Lyon détrônée par Toulouse au classement des grandes métropoles les plus dynamiques

Sur le plan démographique, Toulouse est en train de réduire son retard. Et selon le baromètre annuel Arthur Loyd, la bascule s'est faite sur d'autres critères.

Ce mardi, le Parisien dévoile les résultats de cette étude. Et pour la première fois, Lyon perd son statut de très grande métropole la plus dynamique de France, celle où entreprises et salariés veulent s'installer en priorité.

C'est donc Toulouse qui s'offre la couronne cette année, bénéficiant selon le cabinet Arthur Loyd d'une meilleure vitalité économique, mais aussi d'une connectivité, d'un capital humain et transitions, et d'un indice de qualité de vie supérieurs à ceux de Lyon.

La capitale des Gaules arrive deuxième sur tous ces critères, sauf celui de l'indice de qualité de vie où elle flanche à la 5e place nationale. Un désaveu cuisant pour les élus en place.

Lille arrive troisième de ce classement.

"Lors de la précédente édition du baromètre, nous alertions déjà Lyon sur son inexorable progression vers un plafond de verre, réagit Cevan Torossian, directeur du département Etudes & Recherche d'Arthur Loyd. Toutefois, les dernières annonces de la Métropole de Lyon sur le sujet du logement, visant une rénovation des passoires thermiques alors que ces dernières doivent peu à peu être retirées du marché locatif, illustrent une volonté de prendre le problème à bras le corps".

Il semblerait donc, pour le plus grand bonheur des détracteurs des écologistes lyonnais, que Toulouse soit la future ville, après Lyon et Bordeaux, à être prise d'assaut par les Parisiens et à changer prochainement de logiciel, à la fois politiquement et dans les habitudes des habitants.

Une autre ville de la région Auvergne-Rhône-Alpes figure dans le baromètre dévoilé ce mardi. Il s'agit de Grenoble (Isère), qui s'installe sur la troisième place du podium des villes les plus dynamiques de 2024, dans la catégorie "grandes métropoles", derrière Rennes et Montpellier.