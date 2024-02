LOU Rugby-Oyonnax : enfin une série positive ?

Ce samedi, Lyon dispute le deuxième rendez vous d’un bloc de quatre matchs. Le premier a été remporté la semaine dernière à Gerland contre La Rochelle (28-17). Onzième du Top 14, le LOU a la chance de rejouer à domicile, dans une rencontre aux serveurs de derby. Contre la lanterne rouge Oyonnax, le groupe de Fabien Gengenbacher peut s’éloigner de la zone de relégation en cas de victoire, et par la même occasion enchaîner deux succès de suite pour la première fois cette saison.

Pour ce rendez-vous, les Rouge et Noir ne pourront pas compter sur tous leurs internationaux. Les frères Taofifenua et les Italiens Martin Page-Relo et Monty Ioane sont retenus par leur sélection en vue de France-Italie dimanche, dans le cadre des 6 Nations. Malgré un total de 17 absents tous motifs compris, le LOU pourra tout de même compter sur Davit Niniashvili, libéré par la sélection géorgienne, et sur Félix Lambey, de retour dans le groupe après une blessure contractée fin janvier.

Côté Aindinois, ce n’est pas la grande forme. Oyonnax reste sur trois défaites de suite en Top 14 (Toulouse, Stade Français, Bayonne), qui le cantonnent à la 14e et dernière place du championnat. Le LOU part donc logiquement grand favori, mais reçoit ce samedi une équipe qui lui donne du fil à retordre. A l’aller, les Oyomen avaient surclassé des Lyonnais déboussolés (38-20). Sur les cinq dernières confrontations, Lyon n’en a remporté qu’une.

Le LOU peut néanmoins compter sur sa bonne forme à domicile, et ses six dernières victoires à domicile toutes compétitions confondues, pour se défaire de son voisin un peu gênant.

Coup d’envoi de LOU-Oyonnax ce samedi à 17h, au Matmut Stadium.