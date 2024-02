Marché du chauffage urbain : le recours d'Idex rejeté, la Métropole de Lyon "se réjouit"

Ce dernier attaquait le contrat finalement accordé à Coriance dans des conditions particulières, voire opaques, avec des rumeurs de marché pipé lancées par le courriel d'un corbeau dont l'identité reste encore inconnue à ce jour.

Mais la justice a estimé que la Métropole de Lyon a fait les choses dans les règles, la requête d'Idex de faire annuler partiellement le marché a donc été rejetée.

Idex estimait pourtant qu'il y avait des suspicions fortes de conflit d'intérêts dans le dossier, car le bureau d'études technique Sermet, qui a guidé la Métropole dans le choix de Coriance, conseillait également le consortium (Vauban et la Caisse des Dépôts et Consignations) qui a racheté le groupe spécialisé dans les énergies renouvelables en fin d'année dernière...

Dans un communiqué, la Métropole annonce "prendre acte" de cette décision et "se réjouit de voir ainsi confirmer par le tribunal administratif de Lyon la régularité de la procédure qu’elle a poursuivie avec toute la rigueur et l’impartialité nécessaire".

Par ailleurs, la collectivité présidée par les écologistes rappelle qu'elle attend de la justice lyonnaise qu'elle fasse "la lumière sur l’origine de la tentative de déstabilisation envers la collectivité par la diffusion, en décembre dernier, d’un message anonyme".

On devrait encore reparler du marché du chauffage urbain de La Mulatière, Oullins-Pierre-Bénite et Saint-Genis-Laval, car l'opposition LR a saisi le procureur et le Parquet national financier (PNF).