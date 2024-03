Changer la loi pour aider les élus qui ont des enfants : une adjointe au maire de Lyon lance un appel

A l'automne 2022, notre rédaction signalait son absentéisme important, notamment aux conseils d'arrondissement puisqu'elle avait séché 5 séances sur les 8 qui s'étaient déroulées jusque là.

Une difficulté à jongler entre ses mandats et sa vie personnelle puisque Chloë Vidal était devenue en 2020 à la fois élue et maman.

Ce lundi, l'écologiste lance une tribune dans Le Monde via un collectif d'élus locaux et de personnalités politiques dans laquelle elle demande "l'évolution de la loi afin de mieux accompagner les futurs parents exerçant un mandat électoral".

En prenant l'exemple de la maire écologiste de Poitiers Léonore Moncond'huy qui déplore la perte de ses indemnités le temps de son congé maternité et l'absence de dispositif légal pour encadrer son intérim, Chloë Vidal estime que "ce vide juridique représente une double menace : pour la sécurité de l’élue locale comme pour celle du fonctionnement démocratique de la collectivité".

Cela passera par des mesures que le collectif espère voir être appliquées en urgence comme "la reconnaissance du mandat électoral comme une activité à part entière", "l’obligation pour un employeur – quel qu’il soit – de décharger professionnellement un adjoint ou une adjointe, un vice-président ou une vice-présidente, qui viendrait prendre la fonction de chef ou cheffe d’exécutif pour un temps provisoire", "des places en crèches/lieux de garde spécifiques pour les enfants de mères ou pères élus dont la situation sociale s’avérerait incompatible avec l’exercice de leur mandat et la reconnaissance" et "pour les mères élues allaitant leurs enfants, de temps d’allaitement, en particulier pendant la durée des conseils municipaux (qui peuvent durer jusqu’à dix heures)".

Autant de demandes qui, si elles aboutissent, permettront selon Chloë Vidal d'encourager "en particulier les femmes, encore minoritaires, à s’engager en politique à tout âge et leur permettre de se sentir pleinement légitimes en tant qu’élues".

A Lyon, Grégory Doucet et les maires du 1er et 7e arrondissement Yasmine Bouagga et Fanny Dubot soutiennent la démarche en signant la tribune, au même titre que les maires de Rennes et de Strasbourg, ainsi que l'ancienne ministre du Droit des Femmes Najat Vallaud-Belkacem ou encore la députée lyonnaise Marie-Charlotte Garin et la sénatrice du Rhône Raymonde Poncet-Monge.