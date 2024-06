Abdelkader Lahmar : "Ce sont les Français qui veulent que la Palestine soit au coeur du débat européen"

Ce dimanche, Abdelkader Lahmar ne sera probablement pas élu eurodéputé. Car sa 26e place sur la liste LFI de Manon Aubry n'est pas suffisante pour l'espérer. Membre du collectif On s'en mêle, le Vaudais regrette l'éclatement des forces de gauche.

"On aurait dû avoir un rassemblement pour les européennes. Les Verts, le PS, le PCF ont voulu y aller tout seul. Mais je dois rappeler qu'à la présidentielle, PS et PCF ont fait à peine plus que Jean Lassalle", indique-t-il, tout en espérant que "d'ici 2026, certains reviendront à la raison".

La Palestine a évidemment occupé beaucoup de place dans cette campagne des européennes. "On ne peut pas dire que ça a été volontaire que toute la campagne tourne autour de ce génocide. En 2022, Mélenchon fait 22%. Donc il n'a pas besoin d'avoir un sujet pour essayer de capter son électorat. Il y a un massacre qui est en cours. Ce sont les Français qui veulent que ce soit au coeur du débat européen", justifie Abdelkader Lahmar.

Dans son viseur, le RN, même s'il semble hors de portée dans les sondages : "Ce sont des gens racistes. C'est à nous de s'emparer de cette possibilité de les contrer", conclut le Vaudais.

00:00 Parcours

07:04 Palestine

08:13 Scrutin européen de dimanche