Européennes : Emmanuel Macron annonce la dissolution de l’Assemblée nationale !

Le chef de l’Etat a annoncé la dissolution de l’Assemblée nationale ! C'était ce que venait de réclamer Jordan Bardella, qui culmine à près de 40% des voix.

Les électeurs devront donc voter pour de nouvelles législatives les 30 juin et 7 juillet.

"Ce n’est pas un bon résultat pour les partis qui défendent l’Europe", reconnaissait Emmanuel Macron. "La montée des nationalistes est un danger pour notre nation, pour la place de la France en Europe et dans le monde", a-t-il poursuivi.

Les 14 députés du Rhône ont perdu leur mandat et devront le remettre en jeu d'ici quelques semaines. Et la circonscription qui s'annonce la plus intéressante, c'est probablement la 2e, celle d'Hubert Julien-Laferrière englué dans l'affaire d'ingérence présumée du Qatar. Tous les partis de gauche vont candidater dans ce territoire qui devrait rester à gauche.

Après une campagne qui a laissé des traces, la gauche sera-t-elle capable de proposer à nouveau la NUPES pour faire barrage au RN et tenter de ravir Matignon à Jordan Bardella ?