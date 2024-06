"On a l'impression de revenir en 2002" : dans la 1ere circonscription, Anaïs Belouassa Cherifi lance sa campagne

C’est au cœur de Gerland, aux abords de la Cité Jardin, que la fraîchement nommée candidate LFI Anaïs Belouassa Cherifi a décidé de lancer sa campagne pour la 1ère circonscription du Rhône ce lundi 18 juin au soir.

Sa première action, un porte-à-porte, a réuni une quinzaine de convaincus autour d’elle : plus de la moitié n’avait jamais milité. "On ressent un engouement populaire, avec une jeunesse qui se mobilise" explique l’ancienne secrétaire de campagne de Jean-Luc Mélenchon.

Dans les environs de l’avenue Jean Jaurès, les militants se dispersent : "chacun a son binôme ?" demande la leadeuse de l’évènement, avant d’elle-même se diriger vers le premier immeuble de la rue Challemel-Lacour. Elle qui était arrivée avec un sac plein de tracts, il ne lui en reste plus qu’une dizaine en main : "les quelques centaines qu’on avait prévus sont vite partis".

Suivie de son bras droit, d’un militant et de quelques journalistes, elle s’engouffre dans le premier bâtiment déjà tracté, malgré l’utilisation d’une application entre militants pour marquer le territoire couvert. Encore dans l’ambiance des européennes, elle bute sur ses mots et se corrige, transformant les élections européennes en législatives : "c’est dur pour moi de me dire que je suis candidate, je suis encore en plein dans les européennes, il faut que je m’habitue."

« Je suis en train de faire à bouffer, j’ai pas le temps ». Les aléas du porte-à-porte pour @BelouassaAnais du #nouveaufrontpopulaire qui lance sa campagne dans la 1ère circo à Lyon ce soir #LegislativesAnticipées pic.twitter.com/RyWYaG5kQO — Lyon Mag (@lyonmag) June 17, 2024 Pour ces dernières élections, Pour ces dernières élections, la candidate était placée 35e sur la liste de Manon Aubry, "en position non-éligible évidemment", précise-t-elle timidement : "j’organisais les gros évènements sur Lyon, je supervisais les militants". Pourtant, quand les portes des habitants s’ouvrent, elle est dans son élément : "bonjour, c’est pour les élections législatives, le président a dissous l’Assemblée, c’est important d’aller voter", expose-t-elle à chaque palier.

Chose rare pour un évènement de militantisme : les habitants de la Cité Jardin l’accueillent avec le sourire, et écoutent consciencieusement ses paroles. "Nous, on a peur de l’extrême-droite, on remercie ce pays pour ce qu’il nous a donné", explique une habitante, qui raconte son quotidien d’aide-soignante pour personnes âgées, alors elle-même dans sa soixantaine.

"Moi, je veux remercier ce pays qui m’a tant donné, je veux que chacun ait la même chance que j’ai eu, de pouvoir étudier et vivre dignement", explique-t-elle entre deux portes.

Ce lundi soir a marqué le lancement de campagne du Nouveau Front Populaire. Si les élections européennes ont provoqué l’engouement, celles-ci soulèvent la jeunesse : "on a l’impression de revenir en 2002, il y a un refus, un rejet catégorique de l’extrême-droite, et ça donne envie aux gens de militer."

A.V.

