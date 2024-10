Des moutons dans les rues de Lyon : nouvelle transhumance ce mercredi

Ce mercredi, l'association La Bergerie Urbaine va réaliser sa 4e transhumance dans les rues de la capitale des Gaules.

Une trentaine de moutons vont s'élancer dès 10h du parc de la Tête d'Or dans le 6e arrondissement de Lyon, pour réaliser un parcours de 35 kilomètres à travers 10 communes.

Le premier jour, les bergers guideront les ovidés sur le parc des Berges du Rhône puis au parc de la Ceriseraie dans le 4e arrondissement où se déroulera une soirée avec animations, guinguettes et vente de produits.

Jeudi, après un passage par la ferme de Lyon dans le 9e, les moutons rejoindront Collonges-au-Mont-d'Or.

Leur périple se terminera samedi à Limonest.

"Les animaux pâturent d’espaces naturels en espaces naturels, via les trottoirs et les passages piétons. Des arrêts sont effectués régulièrement pour respecter le rythme des animaux, ce qui est également une manière de faire connaître et valoriser les initiatives et les lieux emblématiques du territoire", précise la Bergerie Urbaine.