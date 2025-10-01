Des moutons à Lyon : la transhumance urbaine de retour pour la 5e édition

Ce mercredi, l'association La Bergerie urbaine va réaliser sa 5ᵉ transhumance dans les rues de Lyon. Du 1ᵉʳ au 4 octobre, une vingtaine de moutons traverseront la ville sur 39 kilomètres à travers 10 communes. Animations, guinguette, marché de producteurs, exposition… de nombreuses activités accompagneront cette traversée.



À partir de 10h, le groupe de moutons partira du parc Blandan, transitera pour la première fois dans la couronne Est de la métropole de Lyon à la rencontre des agriculteurs. Le premier jour se conclura à la Ferme des Brosses à Villeurbanne avant de rejoindre l’Espace test agricole à la fin de la deuxième journée. Le vendredi 3 octobre, les moutons ainsi que les passants souhaitant accompagner cette traversée marcheront jusqu'au parc de la Cerisaie dans le 4ᵉ arrondissement. Enfin, pour la soirée de clôture, La Bergerie urbaine terminera son parcours à l’Île Barbe dans le 9ᵉ arrondissement.