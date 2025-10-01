Environnement

Des moutons à Lyon : la transhumance urbaine de retour pour la 5e édition

Des moutons à Lyon : la transhumance urbaine de retour pour la 5e édition
Des moutons à Lyon : la transhumance urbaine de retour pour la 5e édition - La Bergerie urbaine DR

Les moutons sont de retour en ville !

Ce mercredi, l'association La Bergerie urbaine va réaliser sa 5ᵉ transhumance dans les rues de Lyon. Du 1ᵉʳ au 4 octobre, une vingtaine de moutons traverseront la ville sur 39 kilomètres à travers 10 communes. Animations, guinguette, marché de producteurs, exposition… de nombreuses activités accompagneront cette traversée. 

À partir de 10h, le groupe de moutons partira du parc Blandan, transitera pour la première fois dans la couronne Est de la métropole de Lyon à la rencontre des agriculteurs. Le premier jour se conclura à la Ferme des Brosses à Villeurbanne avant de rejoindre l’Espace test agricole à la fin de la deuxième journée. Le vendredi 3 octobre, les moutons ainsi que les passants souhaitant accompagner cette traversée marcheront jusqu'au parc de la Cerisaie dans le 4ᵉ arrondissement. Enfin, pour la soirée de clôture, La Bergerie urbaine terminera son parcours à l’Île Barbe dans le 9ᵉ arrondissement.

Tags :

Lyon

Transhumance

moutons

La Bergerie urbaine

7 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
zzzzzzzzz............. le 01/10/2025 à 11:40
Cookie the first a écrit le 01/10/2025 à 09h51

Pour l'Aïd c'est top !

souvent faudra qu y compte les moutons...zzzzzzzz..........

Signaler Répondre
avatar
On appelle cela…. le 01/10/2025 à 11:33

De la maltraitance animale !!
Ces bêtes n’ont rien a faire en ville, si ce n’est divertir quelques bobos et leur progéniture qui ne sont pas capables de sortie des villes pour aller voir les animaux dans leur habitat habituel à savoir une ferme !!!!
Les pseudo écolos souhaitent bannir les zoos, mais ils recréent la même chose avec les animaux domestiques !! 😉🤣
Pathétiques

Signaler Répondre
avatar
extreme fascisme de gauche le 01/10/2025 à 11:04

La transhumance est un symptôme de l'entrisme des frères musulmans dans les milieux trotskystes WOKE de la confédération paysanne sous takia.
Eric Ciotti, vite !!!

Signaler Répondre
avatar
Moua ha ha le 01/10/2025 à 10:58

Nous allons assister a la parade des soutiens a la nupes， les moutons seront au couleur de la Palestine 😂😂

Signaler Répondre
avatar
Castor le 01/10/2025 à 10:53

J’espère que la mairie a prévu dans le cortège de la transhumance un espace pour les moutons non genré..es et ou racisé…es.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 01/10/2025 à 10:31

Bientôt la transhumance des hyènes, plus adapté en temps de campagne électorale ;-)

Signaler Répondre
avatar
Cookie the first le 01/10/2025 à 09:51

Pour l'Aïd c'est top !

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.