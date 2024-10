Caluire : pas de conseil municipal avant que le maire soit fixé sur son sort judiciaire ?

Et pour cause, contrairement à ce que dit le règlement intérieur de la Ville, aucune séance n'a été convoquée par le maire Philippe Cochet depuis le 24 juin dernier.

Selon Tribune de Lyon, l'opposition voit le bout du tunnel. Après avoir alerté l'édile caluirard et la préfète du Rhône, l'élu socialiste Fabrice Matteucci aurait obtenu une réponse. Et le prochain conseil municipal de Caluire serait organisé le 16 décembre prochain, soit six mois après le dernier. Du jamais vu !

Pour tous les observateurs, cela coïncide avec la fin de l'affaire judiciaire dans laquelle est empêtré Philippe Cochet, jugé en août dernier pour détournement de fonds publics concernant l'emploi présumé fictif de sa collaboratrice parlementaire de femme. Trois ans de prison avec sursis et surtout 5 ans d'inéligibilité ont été requis à son encontre, ce qui laisse planer une possibilité qu'il doive s'effacer lorsque le jugement tombera le 11 décembre.

D'où le conseil municipal cinq jours plus tard, qui pourrait permettre, au choix, à Philippe Cochet de renvoyer son opposition dans les 16 mètres, ou aux élus de Caluire de désigner un nouveau maire.