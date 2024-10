Reperkusound sauvé, mais toujours en sursis ?

Suite à la volonté des propriétaires du bail emphytéotique - le lieu appartient à l’État - du Double Mixte d’arrêter de programmer soirées et festivals en ses murs afin de se concentrer sur les salons, moins bruyants, diurnes et plus simples à gérer, le festival Reperkusound se retrouvait à la rue l’année où il devait fêter ses vingt ans. (Lire la suite sur Lyon Poche)