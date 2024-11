Violences urbaines à Rillieux-la-Pape : pas de bus dans le secteur jusqu'à mi-novembre

En tant que président du Sytral, il est revenu sur le guet-apens tendu aux bus TCL de la ligne C5 dans le secteur du quartier de Velette vendredi.

"Nos conducteurs, avec un professionnalisme exemplaire, ont immédiatement sécurisé les passagers en les mettant à l’abri avant de quitter les véhicules. Une dizaine d’usagers se trouvaient à bord. Les assaillants, après avoir stoppé les deux bus, ont diffusé un produit inflammable à l'intérieur avant de les incendier, laissant nos agents sous le choc", narre le président écologiste de la Métropole de Lyon.

Hier soir, vers 20h45, dans le secteur de Velette à Rillieux-la-Pape, deux de nos bus de la ligne C5 ont été pris pour cible par un groupe de délinquants…

Bruno Bernard estime que "ces actes inacceptables appellent une réponse ferme, et nous attendons que leurs auteurs soient rapidement traduits en justice". Et demande même aux juges "d'agir avec une rigueur exemplaire" car les agents et conducteurs TCL "méritent un soutien sans faille et une réponse ferme face à la délinquance".