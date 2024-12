LOU-Toulouse : un match nul à défaut d'un exploit (17-17)

Mal en point en championnat, les Rouge et Noir ont pourtant fait déjouer le Stade Toulousain, qui en a carrément perdu sa place de leader du Top 14.

Privés d'Antoine Dupont et Thomas Ramos, les adversaires ont pourtant lancé les hostilités avec un essai de Paul Graou à la 10e minute. En face, Léo Berdeu se chargeait de faire briller son jeu au pied, avec la bagatelle de quatre pénalités au fil du match.

Le LOU n'inscrivait qu'un seul essai par Monty Ioane à la 40e minute, tandis que Toulouse en marquait un second par Romain Ntamack à la 64e.

Résultat final : 17-17. Un match nul qui aurait pu se transformer en exploit des Lyonnais, tant les Toulousains étaient méconnaissables.

Il reste encore une rencontre aux joueurs de Karim Ghezal avant la fin de l'année. Il faudra se déplacer chez le Racing 92 dimanche après-midi. Et pourquoi pas renouveler l'exploit pour se donner de l'air et repartir sur des bases plus saines en 2025 ?