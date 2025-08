Rugby : le LOU se sépare d’un international argentin

Coup de tonnerre à Lyon. Au sein d’un post publié sur X (ex-Twitter) ce lundi 4 août, le LOU a annoncé le départ du deuxième ligne argentin Tomas Lavanini.

"Le LOU et l’international argentin ont décidé, d’un commun accord, de mettre fin à leur collaboration. Le club remercie Tomás et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière", a écrit le club.

Une fin étrange, sans réelles explications, alors que le joueur de 32 ans avait encore un de contrat et était arrivée l’été dernier en provenance de l’ASM Clermont. Tomas Lavanini n’aura donc disputé que 11 rencontres dans le Rhône.

