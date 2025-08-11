Le LOU Rugby dévoile son maillot qui rend hommage au musée des Confluences de Lyon

Le LOU Rugby vient de dévoiler la liquette qui sera portée par Baptiste Couilloud et ses coéquipiers lors de la saison 2025-2026.
Les pensionnaires du Matmut Stadium de Gerland n'abandonnent évidemment pas les couleurs historiques que sont le rouge et le noir. Mais la petite nouveauté consiste en des losanges et triangles blancs qui puisent leur inspiration dans les façades du Musée des Confluences.
Pour l'occasion, les rugbymen lyonnais sont allés tourner sur place leur vidéo de présentation.
"Des lignes audacieuses, des formes géométriques, un rouge et noir plus puissants que jamais : un hommage à Lyon, à notre héritage et à notre avenir. Excellence. Performance. Transmission. Trois mots gravés dans chaque couture, prêts à vibrer au rythme du Matmut Stadium de Gerland. Ce maillot, c’est bien plus qu’une tenue : c’est notre armure !", précise le club.
Reste à savoir si ce maillot sera porté jusqu'aux phases finales.
