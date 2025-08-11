Lou en direct

Le LOU Rugby dévoile son maillot qui rend hommage au musée des Confluences de Lyon

Le LOU Rugby dévoile son maillot qui rend hommage au musée des Confluences de Lyon
Le LOU Rugby dévoile son maillot qui rend hommage au musée des Confluences de Lyon - DR

Il n'y a pas que les clubs de football qui mettent en scène la présentation de leurs maillots.

Le LOU Rugby vient de dévoiler la liquette qui sera portée par Baptiste Couilloud et ses coéquipiers lors de la saison 2025-2026.

Les pensionnaires du Matmut Stadium de Gerland n'abandonnent évidemment pas les couleurs historiques que sont le rouge et le noir. Mais la petite nouveauté consiste en des losanges et triangles blancs qui puisent leur inspiration dans les façades du Musée des Confluences.

Pour l'occasion, les rugbymen lyonnais sont allés tourner sur place leur vidéo de présentation.

"Des lignes audacieuses, des formes géométriques, un rouge et noir plus puissants que jamais : un hommage à Lyon, à notre héritage et à notre avenir. Excellence. Performance. Transmission. Trois mots gravés dans chaque couture, prêts à vibrer au rythme du Matmut Stadium de Gerland. Ce maillot, c’est bien plus qu’une tenue : c’est notre armure !", précise le club.

Reste à savoir si ce maillot sera porté jusqu'aux phases finales.

Tags :

lou rugby

LOU

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.