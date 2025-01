Nicole Sibeud : "La Métropole de Lyon est un grand chantier invivable"

Avec 100 millions d'euros d'efforts à réaliser cette année comme le réclamait le gouvernement Barnier, la Métropole de Lyon tire la langue. "Dans les difficultés financières que rencontre la Métropole aujourd'hui, il n'y a pas que l'impact de l'Etat", tempère Nicole Sibeud. L'élue d'opposition fustige la gestion des écologistes avec l'augmentation des dépenses de fonctionnement, "du jamais vu", et l'emballement des investissements, "tout a été lancé en même temps".

La présidente du groupe fondé par Gérard Collomb tacle ainsi les projets lancés : "La Métropole n'a pas compris que tout ne se transformait pas en un mandat. (...) La Métropole de Lyon est un grand chantier invivable. On ne fait pas tout en même temps !"

Et alors que les élections de 2026 se rapprochent, Nicole Sibeud concède que l'opposition n'est pas encore rassemblée. Et signale simplement "des discussions sur les décisions de l'exécutif. On se retrouve déjà tous les quatre sur certaines positions".

00:00 Vœux pour 2025

01:00 Difficultés financières de la Métropole

03:46 Chantiers

05:42 Voies Lyonnaises

07:25 Union pour 2026 ?

09:51 Chassieu