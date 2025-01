Futur collège Katia Krafft à Vénissieux: No Ghetto dénonce une "une sur-ghetoïsation scolaire", la Métropole repousse le vote

Mise à jour : La délibération n° 2025-2678 n'a finalement pas été soumise au vote des élus lors du conseil métropolitain de cette semaine. Une manière d'enterrer le projet, ou de pouvoir le repasser plus tard sous les radars ?

Article initial : L'ouverture du collège Katia Krafft à Vénissieux, prévue pour la rentrée 2025, suscite une vive opposition de l'association No Ghetto. Selon ces derniers, la sectorisation envisagée par la Métropole de Lyon risque de renforcer la ségrégation scolaire dans les collèges voisins.

"L'association No Ghetto s'est battue en vain contre la construction par la Métropole d'un nouveau collège entre les deux zones urbaines sensibles de Vénissieux et de Saint-Fons", rappelle ces derniers. Pourtant, le projet est désormais acté, et la question de la sectorisation doit être tranchée lors du conseil métropolitain du 27 janvier 2025.

Pour No Ghetto, la lecture de la délibération n° 2025-2678 valide leurs inquiétudes. "Au prétexte de 'cohérence géographique des secteurs de recrutement', le nouveau collège asséchera les dernières sources de mixité des collèges Éluard, Michelet, aux Minguettes, Aragon et Alain à Saint-Fons", déplore l'association.

Les écoles primaires concernées par le futur secteur de Katia Krafft sont en effet issues des quartiers de Vénissieux et Saint-Fons où subsiste encore un peu de mixité sociale, tels que le Grand Chassagnon, Vénissieux Centre ou une partie des Charreards. "Pour sauver l'image de son nouveau collège, la métropole fait donc le choix de sur-ghettoïser les quatre autres collèges du territoire", accuse l'association.

No Ghetto estime que d'autres solutions étaient envisageables. Parmi elles, "ne pas construire un collège sur ce site, mettre en place des montées alternées ou repenser la sectorisation avec des quartiers moins ségrégués". Mais l'association conclut avec amertume : "Ces solutions nécessitent un courage politique qui fait visiblement défaut à l'exécutif du Grand Lyon."

La délibération sera ainsi soumise au vote dans quelques jours.