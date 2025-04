"C’est une menace de mort administrative" : le Café 203 de Christophe Cédat bientôt fermé par les écologistes à Lyon ?

Le 1er avril dernier, Laure et Christophe Cédat ont bel-et-bien cru à une blague de la part de Valentin Lungenstrass, l’adjoint au maire de Lyon chargé des Espaces publics : "Madame le Préfet (…) Je vous demande de bien vouloir prendre les mesures nécessaires en vue d’une fermeture administrative temporaire de cet établissement pour non-respect des arrêtés d’occupation commerciale du domaine public".

L’élu écologiste a demandé à la préfecture du Rhône de fermer le Café 203. Valentin Lungenstrass explique notamment que quatre mises en demeure ont été adressées entre juin et décembre 2024 ainsi que deux procès-verbaux, les 18 et 26 février dernier. La Ville de Lyon reproche à l’établissement d’avoir une terrasse qui dépasse les normes autorisées et qui "menace l’harmonie du cadre de vie" en étant ouverte toute l’année, au lieu d’une période légale et encadrée allant du 1er mars au 31 octobre.

À noter que la lettre envoyée à la préfecture a été envoyée en copie aux gérants, sans le moindre mot supplémentaire. "Nous sommes dans un délire. C’est une menace de mort administrative. Le rôle de l’administration est d’être au service et au soutien de l’entreprise. Là, ce n’est pas le cas", lâche Christophe Cédat, propriétaire du Café 203. Laure Cédat ajoute : "Insinuer le trouble à l’ordre public comme motif de fermeture est hallucinant. Car, quand nous interrogeons les personnes, presque la totalité estime que la terrasse ne gêne pas."

Ils invitent d’ailleurs l’adjoint aux Espaces publics à venir en discuter avec eux.

Les gérants du Café 203 contre-attaquent

Pour répondre à cette menace, les propriétaires ont publié une pétition en ligne cette semaine, destinée aux habitants, clients et commerçants du Vieux Lyon pour témoigner "du rôle positif de cette terrasse dans la vie du quartier tout au long de l'année". Sur près de 390 réponses ce vendredi, moins d’un pour cent des personnes interrogées estiment que la terrasse gêne le passage des piétons et la circulation des véhicules de secours.

Environ 370 personnes déclarent qu’elle est "harmonieuse et bien intégrée au quartier et à la zone piétonne". Plusieurs usagers ont tenu à glisser quelques mots pour soutenir le Café 203. "Elle embellit le quartier, le végétalise et lui donne un petit air de campagne à la ville" ; "c’est un lieu qui sublime le quartier".

La terrasse représente plus de 30% du chiffre d’affaires annuel, ce qui n’est évidemment pas négligeable pour le café restaurant. "C’est un bonus qui nous permet de compenser les pertes lorsque nous avons une activité en berne, en cas de crise notamment", explique Christophe Cédat.

Ce n’est pas la première fois que l’entreprise fait face à des ennuis à propos de sa terrasse. "À chaque fois que nous sommes allés au tribunal administratif, nous avons gagné", précise tout de même Laure Cédat. Le couple se montre plutôt confiant. Il est prêt à ne rien lâcher pour conserver son établissement du quartier Saint-Georges et l’entièreté de ses 40 salariés. Et cela passera certainement par le tribunal.

Une fermeture qui vise directement le couple ?

Christophe Cédat n’est pas du genre à mâcher ses mots. Il est connu à Lyon pour transgresser volontiers la loi. Il y a eu l'épisode de l'interdiction de fumer dans son restaurant sur laquelle il s'était assis. Il y a également eu son refus de fermer pendant la crise du Covid.

Depuis quelques années, il est fermement opposé à de nombreux projets des élus écologistes, et a récemment fait parler de lui pour avoir critiqué la ZTL (zone à trafic limité), la ZFE (zone à faible émission) ou encore les travaux "incessants" organisés dans la ville. Avec son épouse, il est une figure du collectif des Défenseurs de Lyon, qui réalise régulièrement des actions contre la municipalité, comme ce fût le cas ce jeudi lors de la présentation du Tissage Urbain de Bellecour, où le gérant a perturbé les prises de parole avec un klaxon, celui-là même qu'on entend sur notre vidéo de l'intervention très commentée d'Edouard Hoffmann.

Le couple Cédat s'en est également pris aux Verts après la mort d'Iris et Warren, mortellement fauchés sur le quai Maréchal-Joffre par une ambulance. Iris était la fille de Laure, et la belle-fille de Christophe.

De là à penser que l'exécutif de Grégory Doucet cherche à les punir directement sans passer par la carte médiation, il n'y a qu'un pas que certains oseront franchir.