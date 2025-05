Frères musulmans : la mosquée Othmane de Villeurbanne dénonce "des amalgames dangereux" dans le rapport gouvernemental

La mosquée Othmane de Villeurbanne, citée dans le récent rapport sur les Frères musulmans et l’islamisme politique en France, n’a pas tardé à réagir. Dans un communiqué daté de ce mercredi 21 mai, elle dénonce "plusieurs erreurs" dans le document, particulièrement en ce qui concerne le département du Rhône. Selon le lieu de culte, le contenu "repose en réalité sur des approximations, des amalgames dangereux et un manque manifeste de discernement."

Ce rapport de 73 pages, commandé par le gouvernement et dont la publication ce mercredi a précédé un conseil de défense, évoque notamment "une cinquantaine d’associations musulmanes apparentées ou en lien avec Musulmans de France ou affichant plus généralement une sensibilité frériste" en région lyonnaise, s’appuyant sur la présence de l’UJM, du centre Tawhid, de la mosquée Othmane à Villeurbanne, ainsi que du complexe sociocultuel de Décines.

Face à ces éléments, la mosquée Othmane répond : "Contrairement à ce qu’affirme le rapport, notre mosquée n’est pas affiliée à 'Musulmans de France' (MF). Depuis 2015, nous avons fait le choix de l’indépendance en nous retirant de toute structure fédérative nationale."

Le recteur Azzédine Gaci rappelle que la mosquée a cofondé le Conseil des Mosquées du Rhône (CMR), "qui repose sur les principes de transparence, de dialogue et d’autonomie locale". Et d’ajouter : "Ce travail est reconnu et salué, y compris par le ministère de l’Intérieur."

Mais c’est l’approche globale du rapport qui est jugée problématique : "Sous prétexte de cibler certains courants idéologiques, c’est l’islam dans son ensemble qui se retrouve mis en cause. Ce biais pose une question éthique majeure", peut-on lire dans le communiqué.

La mosquée Othmane conclut en réaffirmant son "attachement aux valeurs de paix, de respect des lois de la République et du dialogue interreligieux", ainsi que sa volonté de poursuivre "son action au service du vivre-ensemble".