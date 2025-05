Rapport sur les Frères musulmans : les mosquées du Rhône dénoncent des "allégations qui ne reflètent pas la réalité du terrain"

Réuni ce dimanche 25 mai, le Conseil des Mosquées du Rhône (CMR) a publié un communiqué en réaction au rapport intitulé "Frères musulmans et islamisme politique en France", récemment remis au ministre de l’Intérieur.

"Nous faisons part de notre profonde préoccupation face à la suspicion persistante qui entoure les musulmans dans notre pays. Cette méfiance généralisée nourrit leur mise à l'écart symbolique et renforce leur exclusion du récit national", écrit le CMR. Plusieurs mosquées mentionnées dans le rapport sont membres du Conseil, qui leur réaffirme "son soutien plein et entier".

"Nous connaissons leur sérieux, leur attachement sincère aux valeurs de la République et leur engagement quotidien auprès de la communauté. Leur action s'inscrit résolument dans un esprit de responsabilité, de loyauté et de respect des lois", poursuit le communiqué.

À deux semaines de l’assassinat d'Aboubaker Cissé, les signataires affirment que "les allégations contenues dans ce rapport nous inquiètent pour notre sécurité et nous interpellent car elles ne reflètent en rien la réalité vécue sur le terrain."

Le CMR appelle les autorités à "faire preuve de rigueur, de prudence et de discernement dans l'analyse, la communication et l'interprétation de données aussi sensibles, dont l'impact peut être profond et durable."

Dans un appel à la mobilisation, le Conseil invite "la communauté musulmane de France à une mobilisation qui vise à renforcer son unité pour exprimer ses préoccupations communes, et son engagement pour le bien commun, dans le respect des valeurs de fraternité, de justice et de dignité partagée."

Le texte se conclut par un rappel au dialogue : "Nous avons toujours entretenu un dialogue sincère et constructif avec les pouvoirs publics, les élus ainsi que l'ensemble des citoyens, dans l'objectif commun de bâtir une société fondée sur la confiance, l'égalité et le respect inaliénable de la dignité de chacun."

Le communiqué est signé par 36 mosquées du département, dont la Grande Mosquée de Lyon, la mosquée Othmane de Villeurbanne, ainsi que plusieurs lieux de culte à Vénissieux, Saint-Priest, Bron ou encore Tarare.