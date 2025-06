Un pic de chaleur attendu à Lyon : jusqu’à 35°C en fin de semaine

La première vague de chaleur de l’été arrive à Lyon et dans le Rhône. Le thermomètre va augmenter au fil de la semaine. Ce mardi, la barre des 30°C devrait être franchie sur l’agglomération lyonnaise avec un ciel bien ensoleillé.

Le temps restera bien agréable jusqu’à samedi avec un mercure qui atteindra au plus fort de la semaine les 35°C. Les journées de vendredi et de samedi seront les plus chaudes.

L’ambiance devrait être plus supportable dès dimanche avec l’arrivée des orages avant une nouvelle semaine estivale accompagnée de normales de saison.