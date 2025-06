Marche des fiertés à Lyon : quel est le parcours de ce samedi 14 juin ?

Prendre l’espace public pour exprimer ses revendications politiques de la communauté LGBT+, telle est la promesse cette année encore de la marche des fiertés. A Lyon, c’est le collectif Fiertés en luttes qui organise l’événement, et cela aura lieu ce samedi 14 juin à 13h.

Le rassemblement prendra place à Jean Macé, où les participants resteront une bonne heure sur place. Des discours seront prononcés jusqu’à 14h en soutien à la communauté ainsi qu’aux minorités sexuelles discriminées.

La marche est à destination du parc de la Tête d’Or et le parcours est publié en détail par le collectif. Le cortège déambulera par l’avenue Jean Jaurès pour rejoindre la rue de l’Université, le quai Claude Bernard et enfin atteindre la rue Duquesne pour arriver finalement au parc vers 17h. Comme les deux dernières années, la tête du cortège est uniquement réservé aux Trans Révolutionnaires, à la Visibilité Lesbienne, Handiqueer, Bi Pan puis Calme.

Un dispositif de toilettes et de fontaines à eau sera prévu tout au long de la marche. Également, la sécurité est assurée par un service d’ordre formé de volontaires au brassard rose et gilet orange. Des secouristes seront également présents. De plus, un dispositif de signalement de discriminations est mis en place après la marche.

Au bout des quatre kilomètres de marche, les manifestants rejoindront le village des fiertés placé au parc de la Tête d’Or, où des associations comme Amnesty International, Lesbienne contre le patriarcat, SOS Homophobie, l’UNEF, le Refuge tiendront des stands. Ce dernier prendra place jusqu’à 19h, puis les participants se retrouveront pour un After Pride festif. Des animations sont proposées par le musée d’art contemporain, le LBar, et le centre LGBT.