"C'est quoi ces boudins blancs ?" : à Lyon, les écologistes installent des bancs particuliers rue de la Ré

La rue de la République, artère principale de la Presqu'île de Lyon, a connu un évènement marquant le 21 juin dernier. Dans le cadre de la mise en place de la zone à trafic limité (ZTL), l'axe a été entièrement piétonnisé. De ce fait, plus aucun véhicule ne peut circuler dans ce secteur, hormis les livreurs.

Dans un premier temps, des blocs carrés avaient été installés pour empêcher d'éventuels véhicules et bus pas au courant de circuler. Ensuite, des bandes réfléchissantes ont été peintes le long de la rue.

Et enfin, en début de semaine, des travaux ont repris pour installer des bancs de pierre très bas et en forme de serpentins pour permettre aux passants de s’asseoir un instant au niveau des Cordeliers. Des "boudins blancs" déjà fortement critiqués sur les réseaux sociaux, et qui s'intègrent dans une logique de réappropriation de l'espace public par les Lyonnais. Un urbanisme tactique voué à être temporaire.

Pour le moment, personne n'ose s'y installer. Ce samedi sera donc un premier révélateur.

Après Tissage Urbain place Bellecour, se dirige-t-on vers un nouvel aménagement dont la beauté et l'utilité, voire le coût seront remis en question ? Seront-ils enlevés lors des grands évènements comme la Fête des Lumières où les rues de Lyon sont noires de monde ?