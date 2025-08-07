Lyon a le meilleur débit Internet du monde selon une étude

Détrompez-vous, le meilleur débit Internet du monde ne se trouve ni en Chine, ni aux Émirats arabes unis, mais bel et bien en France. Et plus particulièrement à Lyon. La plateforme Speedtest, qui évalue les meilleures connexions de la planète, a publié son dernier classement mondial.

Avec une moyenne de 347,52 Mb/s, la capitale des Gaules se retrouve tout en haut du podium, juste devant Abu Dhabi (344,34 Mb/s) et Valparaiso au Chili (330,57 Mb/s).

Comment expliquer une telle place ?

La Métropole de Lyon s’est engagée depuis plusieurs années dans une politique active et structurée pour assurer une couverture étendue de la fibre optique Très Haut Débit (THD) sur son territoire. D’abord, elle a signé dès 2015 une délégation de service public (DSP) en vue de développer un Réseau d’Initiative Publique (RIP) couvrant prioritairement les zones d’activité, les sites économiques et équipements publics de l’agglomération.

Parallèlement, les opérateurs privés ont été encouragés à déployer leurs propres réseaux FTTH dans les zones très denses, conduisant aujourd’hui à plus de 96 % des logements lyonnais éligibles à la fibre, avec certaines offres atteignant des débits allant jusqu’à 8 Gb/s.

Paris, la capitale, ne se situe qu’à la 23e place de ce classement. De quoi donner le sourire aux Rhodaniens qui peuvent commenter sur LyonMag à la vitesse de l'éclair.

A noter que du côté du classement des pays, la France arrive troisième, derrière Singapour et Hong-Kong.