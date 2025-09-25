La mairie va céder un terrain pour 1 euro symbolique afin qu'Interpol reste à Lyon

Et parmi les dossiers importants sur lesquels délibérer, on retrouve la cession d'une parcelle pour 1 euro symbolique, alors que sa valeur est estimée à 16 millions d'euros... On imagine mal Grégory Doucet faire de si jolis cadeaux, surtout en ces périodes de vaches maigres, et surtout à la police.

Mais les enjeux sont tels que le maire écologiste est prêt à faire un effort. Car il s'agit d'une parcelle jouxtant le terrain sur lequel le siège d'Interpol a été construit dans le 6e arrondissement de Lyon. Et il doit permettre à l'organisation internationale de réaliser des travaux pour pousser des murs devenus trop étroits depuis 30 ans, et faire sortir de terre de nouveaux bureaux.

Bis repetita avec 1989, puisque déjà à l'époque, le terrain où se trouve aujourd'hui le siège avait été cédé gratuitement et rendu constructible par les élus lyonnais.

Le nouveau chantier doit débuter l'année prochaine et se conclure à l'horizon 2029. C'était, en coulisses, l'une des conditions imposées par Interpol pour rester à Lyon et ne pas céder aux sirènes d'un déménagement dans les Emirats.

Outre ce terrain cédé par la Ville, la Métropole de Lyon et la Région co-financent les travaux estimés à 61,2 millions d'euros, à hauteur de 9 millions d'euros chacune. Tandis que l'Etat participe à hauteur de 43,2 millions d'euros. Un sacré tour de table pour convaincre la police internationale de conserver sa vue sur le parc de la Tête d'Or.