La mairie va céder un terrain pour 1 euro symbolique afin qu'Interpol reste à Lyon

Et parmi les dossiers importants sur lesquels délibérer, on retrouve la cession d'une parcelle pour 1 euro symbolique, alors que sa valeur est estimée à 16 millions d'euros... On imagine mal Grégory Doucet faire de si jolis cadeaux, surtout en ces périodes de vaches maigres, et surtout à la police.
Mais les enjeux sont tels que le maire écologiste est prêt à faire un effort. Car il s'agit d'une parcelle jouxtant le terrain sur lequel le siège d'Interpol a été construit dans le 6e arrondissement de Lyon. Et il doit permettre à l'organisation internationale de réaliser des travaux pour pousser des murs devenus trop étroits depuis 30 ans, et faire sortir de terre de nouveaux bureaux.
Bis repetita avec 1989, puisque déjà à l'époque, le terrain où se trouve aujourd'hui le siège avait été cédé gratuitement et rendu constructible par les élus lyonnais.
Le nouveau chantier doit débuter l'année prochaine et se conclure à l'horizon 2029. C'était, en coulisses, l'une des conditions imposées par Interpol pour rester à Lyon et ne pas céder aux sirènes d'un déménagement dans les Emirats.
Outre ce terrain cédé par la Ville, la Métropole de Lyon et la Région co-financent les travaux estimés à 61,2 millions d'euros, à hauteur de 9 millions d'euros chacune. Tandis que l'Etat participe à hauteur de 43,2 millions d'euros. Un sacré tour de table pour convaincre la police internationale de conserver sa vue sur le parc de la Tête d'Or.
16M € du terrain + 62M € de subvention pour la construction = 78M €.Signaler Répondre
Divisé par 800 emplois = 97000€ par personne. ça ne fait pas un peu chère la subvention ?
Ils auraient fait un bail de 99 ans sur le terrain. Ainsi, il serait resté propriété des Lyonnais.
PS: ça va dans votre sens Lyon Mag, ou allez vous me censurer encore, comme lorsque
je critique des discours d'essstrème droooooite un peu trop simpliste ?
Corruption!👎Signaler Répondre
Environ 1000 personnes travaillant là avec un bon salaire.Signaler Répondre
Et un espace vegetalisé massacré en plein poumon vert de Lyon !Signaler Répondre
Bravo les écolos !
Moi quand on me donne un truc j’appelle ça un cadeau.Signaler Répondre
Mais céder c’est pas mal aussi : ne plus résister, se conformer à la volonté de… choisis ton combat camarade, ne cede rien aux gueux et cede aux puissants, c’est ça la force des faibles, bravo les ecolos
Une sage décision... Interpol c'est 800 salariés sur le site de Lyon et très grand nombre d'intervenants externes.Signaler Répondre
C'est 800 emplois directs qui ne partiront pas à l'étranger
Et si on donnait 1 Eu symbolique au Maire pour qu'il parte ?Signaler Répondre
Et pendant ce temps là, Les lyonnais manquent de logements à prix accessible . Les verts vous délaissent.Signaler Répondre
Quel bâtiment ? C'est un terrain limitrophe d'Interpol qui est cédé...Signaler Répondre
Je doute que le terme de "cession" soit approprié ici. Je serai très étonné qu'il n'y ait pas une clause disant approximativement "Le jour où vous vous barrez, la ville le récupère". Ville qui d'ailleurs ne fait rien de ce morceau de terrain en bordure de voie (moins) rapide. Alors certes, les arbres, les oiseaux, les campeurs du sous-bois... je peux l'entendre. J'imagine qu'étendre la superficie de bureaux leur permettra de recevoir plus de public international pour des conférences (coucou les hôtels, les restaurants, les taxis, les commerces, le tourisme...)Signaler Répondre
Y a-t-il seulement un retour sur investissement local pour la Collectivité ?. J'en doute fort. Il est rare de trouver des résultatsu sur cette Instance Internationale. Certes le secret, mais quand même...1 euro ou c'est le Quatar ?. Pourquoi pas. Interpole avait bien son siège à Vienne (Autriche...) dans les années 1930. Ça beaucoup servi à certains en...1938.Signaler Répondre
Le personnel d'Interpol consomme beaucoup sur Lyon et alentour.Signaler Répondre
Par exemple je connais un vigneron (pas du beaujolpif) qui leur livre des caisses régulièrement.
En plus d'être stratégique pour la France c'est un bon retour sur investissement, pour une fois le Doudou a entièrement raison et dieu sait que je ne le soutiens pas d'ordinaire ;-)
interpol a bcp d'argent pourquoi en donne encore de l argent il faut laisser a l école les hôpitauxSignaler Répondre
Moi je donne 2 Euros pour que la Mairie garde ces bâtiments !Signaler Répondre
61 M€ plus un terrain gratuit où est l’intérêt? Combien de fonctionnaires Inter en plus? Quels salaires annuels?Signaler Répondre
Pourquoi une cession gratuite quand il y a d'autres outils immobiliers (bail gratuit, bail emphytéotique... ) qui permettent à la ville de rester propriétaire??Signaler Répondre
Dilapidation du patrimoine lyonnais dans un secteur cher et prestigieux...