Lyon : trois artistes de la Biennale de la danse victimes d’une agression raciste

"Hier soir [vendredi 26 septembre, ndlr] Dorothée Munyaneza, Ben LaMar Gay et Julian Knxx, trois artistes invités de la Biennale de la danse, du Centre Pompidou et de la Villa Gillet, ont été victimes d’une agression raciste à la Croix-Rousse. Heureusement, les trois artistes sont hors de danger", a indiqué la Biennale dans un communiqué. L’événement a dénoncé "cette violence insupportable, qui nous choque profondément et nous rappelle combien le racisme continue de traverser et de blesser notre société."

Les faits se sont déroulés peu après 23 heures, à hauteur d’un bar. Selon les premiers éléments, les victimes ont été prises à partie par des insultes. L’une d’elles a été frappée, écopant de deux jours d’ITT, sans hospitalisation. Une plainte a été déposée.

Le maire de Lyon Grégory Doucet a réagi samedi : "Je condamne avec la plus grande fermeté l’agression raciste dont ont été victimes trois artistes à Lyon. Ils ont tout mon soutien et ma solidarité. Lyon puise sa force dans ses valeurs d’humanisme, d’égalité et de respect. Elle ne cédera jamais face au racisme. Face à la haine, restons unis."

Jean-Michel Aulas, candidat déclaré aux prochaines municipales, a également tenu à s’exprimer : "Lyon est et restera une terre de culture, d’ouverture et de respect. Le racisme est un poison qui n’a pas sa place dans notre ville. Soutien total aux artistes agressés : face à la haine, nous opposons la force de l’art et l’unité des Lyonnais."

Malgré les faits, les trois artistes ont choisi de maintenir leur représentation samedi soir dans le cadre de la Biennale.