Lyon : trois artistes de la Biennale de la danse victimes d’une agression raciste

"Hier soir [vendredi 26 septembre, ndlr] Dorothée Munyaneza, Ben LaMar Gay et Julian Knxx, trois artistes invités de la Biennale de la danse, du Centre Pompidou et de la Villa Gillet, ont été victimes d’une agression raciste à la Croix-Rousse. Heureusement, les trois artistes sont hors de danger", a indiqué la Biennale dans un communiqué. L’événement a dénoncé "cette violence insupportable, qui nous choque profondément et nous rappelle combien le racisme continue de traverser et de blesser notre société."
Les faits se sont déroulés peu après 23 heures, à hauteur d’un bar. Selon les premiers éléments, les victimes ont été prises à partie par des insultes. L’une d’elles a été frappée, écopant de deux jours d’ITT, sans hospitalisation. Une plainte a été déposée.
Le maire de Lyon Grégory Doucet a réagi samedi : "Je condamne avec la plus grande fermeté l’agression raciste dont ont été victimes trois artistes à Lyon. Ils ont tout mon soutien et ma solidarité. Lyon puise sa force dans ses valeurs d’humanisme, d’égalité et de respect. Elle ne cédera jamais face au racisme. Face à la haine, restons unis."
Jean-Michel Aulas, candidat déclaré aux prochaines municipales, a également tenu à s’exprimer : "Lyon est et restera une terre de culture, d’ouverture et de respect. Le racisme est un poison qui n’a pas sa place dans notre ville. Soutien total aux artistes agressés : face à la haine, nous opposons la force de l’art et l’unité des Lyonnais."
Malgré les faits, les trois artistes ont choisi de maintenir leur représentation samedi soir dans le cadre de la Biennale.
Étrange silence de CNews du JDD d’Europe 1 et de BFM face à cet acte. si l' autre communauté avait été visée l’emballement médiatique et politique aurait été immédiat encore une preuve que les médias sont devenus un outil de manipulation de masse.Signaler Répondre
Oui mais en ces temps qui cours dénoncer de temps à autre ça fait du bien surtout a l'approche des élections...ce qui est désolant c'est que c'est un article creux, vide, sans information et hop un gros titreSignaler Répondre
Qu'est ce qui caractérise le racisme dans cet agression? Aucune information n'est donnée et ce par tous les journaux qui traite cette information.Signaler Répondre
Pourquoi ne pas détailler?
je ne vois aucun artiste sur la photo làSignaler Répondre
agression raciste? qu'est ce qui prouve que c'est une agression raciste et non une rixe entre mecs bourrés?Signaler Répondre
Fafs ? Ou soûlards ?Signaler Répondre
"Le racisme est un poison qui n’a pas sa place dans notre ville." Quand on voit le résultat dans les tribunes de foot à Lyon, ça fait peur.Signaler Répondre
Juste pour commenter la photo de l'article. Est ce devenu une habitude de se foutre à poils tout le temps? il y a quoi de révolutionnaire concernant la nudité?Signaler Répondre
Sinon sur le cas du "racisme" de nos jours. On a des gens qui accentuent tout les jours le concept de "racisés" et donc qui ont fait revenir la notion de "race" (même si maintenant il existe 2 définitions du mot). Pourquoi s'étonné que des gens entrent dans la "confrontation" des "races" ?
Quand on raye "l'Universalisme" pour revenir à la "race" et à la "communauté" on sait parfaitement dès le départ quelles seront les conséquences car on a l'Histoire qui nous l'apprend (mais bon pour cela il faut encore avoir des notions d'histoire et un brin de cervelle).
En voilà un article qui ne nous renseigne sur rien : aucune précision sur les faits hormi le fait q 3 personnes ont été prises à partie dans un bar. pour quelles raisons ? dans quelles circonstances ? Pourquoi caractère raciste, quel genre de propos ?…Signaler Répondre
On n’en sait rien; donc c’est un non-événement.