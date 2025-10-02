Déclassement de Lyon : on va vraiment se laisser doubler par Toulouse ? - LyonMag n°216

Toulouse gagne du terrain, les classements se retournent et l’exécutif écologiste de Lyon assume un ralentissement. Sur de nombreux critères, la troisième ville de France vit un déclassement programmé, mais aussi irréversible ? Les élections métropolitaines et municipales de 2026 seront-elles l'occasion d'affirmer cette tendance, ou bien de parvenir à l'enrayer et à relancer la machine lancée il y a déjà près de 40 ans par Michel Noir et confortée par Gérard Collomb ? Mais après tout, faut-il vivre dans une ville ambitieuse pour vivre correctement ?

