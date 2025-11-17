Inauguration du nouveau dispensaire de la SPA de Lyon : “Ce qu'on a de mieux pour le moment”

Alors qu’elle s’apprête à fêter dès 180 ans en décembre, la SPA, qui compte 817 salariés et plus de 6000 bénévoles répartis sur un total de 64 refuges en France, récupère environ 45 000 animaux chaque année.

À Lyon, son nouveau dispensaire a ouvert en septembre dans le 3e arrondissement de Lyon vient d’être inauguré en ce lundi 17 novembre. Une réception a été organisée et plusieurs discours ont eu lieu.

Un nouveau dispensaire “absolument essentiel”

Jean-Charles Fombonne, président de la SPA depuis 2018, a d’abord rappelé que l’association vivait d’abord grâce à la “générosité du public et de la participation des collectivités territoriales”. En effet, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a investi 200 000 euros sur les 767 000 euros dépensés pour la création de nouveau dispensaire.

L’an dernier, ce furent 8955 animaux qui ont été traités et soignés à Lyon. Un nouveau dispensaire était donc “absolument essentiel” pour Fabrice Pannekoucke, président de la Région.

Le nouvel établissement de la SPA, enfin opérationnel, résulte “de dix années d’attente, de patience, et de frustration”, déclare Stéphanie Arlenson, responsable du dispensaire. Jean-Charles Fombonne ajoute que ces nouveaux locaux symbolisent “ce qu'on a de mieux pour le moment à la SPA”.

Avec 190 m² de superficie, très moderne et composée de deux salles de consultation, une salle préopératoire, une salle d’isolement, une salle de chirurgie et deux salles de réveil. Marion Sessiecq, maire du 3e arrondissement, venue représenter la Ville de Lyon qui a également œuvré à l’ouverture de ce dispensaire, annonce que le site “est deux fois plus grand que l’ancien site”.

Équipée d’une climatisation, d’un espace dédié au salarié et d’un bureau de la responsable, l’établissement est bien plus fonctionnel. Un nouveau vétérinaire et un auxiliaire spécialisé vétérinaire devraient être prochainement recrutés.

Si le dispensaire traite trois fois plus de chats que de chiens à Lyon, le seul animal présent sur le site au moment de l’inauguration était un rat, souffrant.