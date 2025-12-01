Judiciaire

L'heure du jugement à Lyon : Gaël Perdriau va-t-il perdre la mairie de Saint-Etienne au tribunal ?

Ce lundi matin, le jugement de l'affaire de la sextape à Saint-Etienne sera dévoilé au tribunal correctionnel de Lyon.

Jugés en septembre dernier, les protagonistes de ce chantage politique présumé seront fixés sur leur sort. Et notamment Gaël Perdriau, maire de Saint-Etienne, contre qui 5 ans de prison, dont 3 ans ferme non aménageable, ainsi que 50 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité pendant 5 ans avec exécution provisoire avaient été requis.

Si la peine était confirmée par les juges lyonnais, l'édile serait obligé de quitter son mandat immédiatement et il ne pourrait pas se présenter en mars prochain. D'autant qu'il serait incarcéré s'il ne faisait pas appel.

Un potentiel tremblement de terre à venir dans la Loire !

Trois ans de prison dont 2 avec sursis ont été requis contre l'ex-directeur de cabinet de Gaël Perdriau Pierre Gauttieri, ainsi que 40 000 euros d'amende. La peine s'effectuerait sous bracelet électronique.

L'ancien couple Samy Kéfi-Jérôme et Gilles Rossary-Lenglet risquent jusqu'à 4 ans de prison dont 2 ans ferme, 40 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité. Ce dernier est celui qui avait tout déballé à Mediapart en 2022.

Pour rappel, Gaël Perdriau est soupçonné d'avoir fait chanter son 1er adjoint Gilles Artigues avec une vidéo de lui en train de se faire masser par un homme. Vidéo réalisée par Samy Kéfi-Jérôme et Gilles Rossary-Lenglet.

Durant le procès en septembre dernier, les avocats du maire stéphanois avaient tenté de dédouaner Gaël Perdriau, qui n'aurait pas été au courant de la manipulation visant à museler les ambitions politiques de Gilles Artigues.

DMPP le 01/12/2025 à 07:08

Mais pourquoi donc,ce monsieur n'est-il pas jugé dans la loire...à st etienne(blanc avocat),le foot va t-il influencer le résultat?(blague)....non,les verts sont en L2 et questions mairie,les "verts"sont pleins,la coupe aussi est pleine,le calice jusqu'à la lie.

