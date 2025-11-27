Ligne Lyon-Bordeaux, un 3e aller-retour avec Paris : OUIGO muscle son offre

Transports

OUIGO a présenté ce jeudi son vaste plan de développement à Paris Gare de Lyon.

L’opérateur low-cost de SNCF Voyageurs veut clairement changer d’échelle : l’objectif est d’atteindre 30% du marché de la grande vitesse d’ici 2030, avec 30% de trafic supplémentaire et 30% de rames en plus. Une stratégie baptisée "3 x 30" qui passera notamment par de nouvelles dessertes, dont plusieurs concernent directement les voyageurs lyonnais.

Si deux allers-retours OUIGO existent déjà entre Lyon et Paris, l’entreprise annonce qu’un troisième sera ajouté du vendredi au lundi à partir de décembre 2026. Une manière de capter un public week-end plus large et de renforcer l’alternative à bas coût pour les déplacements inter-métropoles.

Autre évolution notable : un 3e aller-retour Paris–Montpellier via Lyon Saint-Exupéry sera mis en place à l’été 2026.

Une future ligne Lyon–Bordeaux en 2027

Les Lyonnais devront encore patienter, mais OUIGO confirme aussi le lancement, au plus tard mi-2027, d’une nouvelle liaison Lyon–Bordeaux. A l'étude il y a encore quelques semaines, elle a été officialisée ce jeudi. Celle-ci proposera un aller-retour quotidien, avec un trajet d’environ 5 heures qui ne traversera pas le Massif Central mais passera plutôt par Massy TGV, Saint-Pierre-des-Corps, Poitiers et Angoulême.

Pour Jérôme Laffon, directeur de OUIGO, "OUIGO franchit la 1ère marche d’une croissance attendue par les Français", évoquant des dessertes élargies, de nouveaux matériels et un accès renforcé aux mobilités abordables. Il y voit "le 1er étage de la fusée rose & bleue", symbolisant l’ambition du low-cost ferroviaire.

Alcofribas le 27/11/2025 à 17:56

Sous la présidence deValéry Giscard d'Estaing, le mot d'ordre était de désenclaver le massif central.
Nous en sommes très, très loin.

Joanne le 27/11/2025 à 17:05

Aberrant comme toujours, le massif central est oublié, lyon- Bordeaux en passant par Massy...!!

Nous Montluconnais, comment fait-on pour se déplacer...pour aller à Bordeaux ou Lyon ??
Allez-vous penser à nous....un jour ??

Nous payons nos impôts comme tout le monde...

L’arlésienne le 27/11/2025 à 16:27

Côté bilan Carbone on est bon notamment pour un week end prolongé. Mais question travail (aller / retour dans la journée) c’est pas terrible.
En voiture c’est tuant.

