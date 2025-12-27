Discurv a réalisé une étude pour Xlovecam auprès de 1000 Français visant à explorer l’opinion des adultes sur l’attrait de diverses personnalités célèbres.

Florent Manaudou, le Villeurbannais en tête du classement masculin

Avec 14% des suffrages, Florent Manaudou fait jeu égal avec Léon Marchand en tête du classement et s’impose comme l’un des sportifs masculins les plus sexy aux yeux du public. Le nageur, originaire de Villeurbanne, devance plusieurs stars du football français comme Olivier Giroud ou Antoine Griezmann. Son physique de champion olympique, lui permet de s’installer durablement dans le haut du classement.

L’OL Lyonnes fortement représenté chez les sportives

Côté féminin, l’empreinte de l’Olympique lyonnais est nette. L'ex-joueuse du club, Amandine Henry, arrive en tête du classement des sportives les plus sexys avec 13%, à égalité avec la tenniswoman lyonnais Caroline Garcia.

Deux autres ancienne et actuelle Fenottes figurent également parmi les sportives les plus citées : Sakina Karchaoui, créditée de 11%, et Wendie Renard, qui recueille 8% des suffrages.

L’ASVEL et le basket féminin aussi à l’honneur

Le basket féminin complète ce panorama local. Marine Johannès et Marine Fauthoux, toutes deux passées par l’ASVEL, obtiennent chacune 3% des voix. Une reconnaissance plus discrète mais significative, dans un classement largement dominé par le football et les disciplines individuelles.