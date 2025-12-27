People

Manaudou, Renard, Garcia... Des sportifs lyonnais parmi les plus sexy selon les Français

Natation, football et basket : le sport lyonnais et villeurbannais s’illustre largement dans un récent sondage national consacré aux sportifs jugés les plus séduisants par les Français majeurs.

Discurv a réalisé une étude pour Xlovecam auprès de 1000 Français visant à explorer l’opinion des adultes sur l’attrait de diverses personnalités célèbres.

Florent Manaudou, le Villeurbannais en tête du classement masculin

Avec 14% des suffrages, Florent Manaudou fait jeu égal avec Léon Marchand en tête du classement et s’impose comme l’un des sportifs masculins les plus sexy aux yeux du public. Le nageur, originaire de Villeurbanne, devance plusieurs stars du football français comme Olivier Giroud ou Antoine Griezmann. Son physique de champion olympique, lui permet de s’installer durablement dans le haut du classement.

L’OL Lyonnes fortement représenté chez les sportives

Côté féminin, l’empreinte de l’Olympique lyonnais est nette. L'ex-joueuse du club, Amandine Henry, arrive en tête du classement des sportives les plus sexys avec 13%, à égalité avec la tenniswoman lyonnais Caroline Garcia.

Deux autres ancienne et actuelle Fenottes figurent également parmi les sportives les plus citées : Sakina Karchaoui, créditée de 11%, et Wendie Renard, qui recueille 8% des suffrages.

L’ASVEL et le basket féminin aussi à l’honneur

Le basket féminin complète ce panorama local. Marine Johannès et Marine Fauthoux, toutes deux passées par l’ASVEL, obtiennent chacune 3% des voix. Une reconnaissance plus discrète mais significative, dans un classement largement dominé par le football et les disciplines individuelles.

Nageur le 27/12/2025 à 18:48

Manodou sexy ????
Vu durant les JO j'ai plutôt pensé l'inverse. Un physique totalement disgracieux

lolive06 le 27/12/2025 à 18:47

classement inutile et puéril

Catalan le 27/12/2025 à 18:30

certains noms interrogent en particulier chez les féminines.

Ex Précisions le 27/12/2025 à 18:19

Ça manque de cyclistes, Doucet, Bernard, Bagnon...
Bon d'accord il n'en font que sur du plat et pour un uniquement en électrique, mais c'est l'intention qui compte ;-)

