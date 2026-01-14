Sécurité

Genay : un exercice de sécurité civile organisé jeudi sur le site BASF, avec test du dispositif FR-Alert

Un exercice de sécurité civile sera organisé ce jeudi à partir de 8h30 sur le site industriel de BASF, situé sur la commune de Genay dans le Rhône.

L’opération se déroulera sous l’autorité de la préfecture du Rhône, dans le cadre des exercices régulièrement menés afin de tester la gestion des situations d’urgence.

Ce type de manœuvre vise à garantir la sécurité des populations en cas d’accident industriel, de sinistre ou de catastrophe. Services de l’État, collectivités locales, exploitants et transporteurs seront mobilisés dans des conditions proches du réel, afin d’évaluer leurs capacités de coordination et la rapidité de la réponse opérationnelle.

Cet exercice sera également l’occasion de tester le nouveau dispositif d’alerte par diffusion cellulaire FR-Alert. Les personnes présentes à Genay pourraient ainsi recevoir, sur leur téléphone portable, une notification accompagnée d’un signal sonore spécifique. La préfecture précise qu’aucune action particulière ne sera à entreprendre : la mention "exercice" figurera clairement sur le message et aucune mesure de mise à l’abri ne sera requise.

Parallèlement, les sirènes du plan particulier d’intervention de l’exploitant, ainsi que celles du système d’alerte et d’information des populations de la commune de Genay, seront déclenchées au cours de la matinée. Là encore, il s’agira d’un signal d’exercice, sans danger pour la population.

La préfecture appelle les riverains à ne pas s’inquiéter et rappelle que ces exercices constituent un outil essentiel de prévention, permettant d’améliorer l’efficacité des dispositifs de sécurité et l’information du public en cas de situation réelle.

Ex Précisions le 14/01/2026 à 17:52

Et c'est là qu'il y a réellement un gros boom et personne ne va y prendre au sérieux ;-)

